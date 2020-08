Enorme knal en zware brand: gasexplosie in woning in Velle, bewoonster gewond

Temse - Bij een gasexplosie in een huis in het Oost-Vlaamse Velle, nabij Temse, is zondagochtend een vrouw gewond geraakt.

De ontploffing gebeurde zondagochtend om 8.45 uur in een woning in de Heistraat. Buurtbewoners werden opgeschrikt door een enorme knal, gevolgd door een zware brand en rookontwikkeling in het dak van het huis. Alle ramen werden uit de woning geblazen.

De explosie bleek te zijn veroorzaakt door een gasontploffing. De bewoonster, een oudere vrouw, werd gewond. Ze kon tijdig het huis verlaten. Het vuur was na een half uur onder controle. De woning werd grotendeels verwoest.

Foto: bfs