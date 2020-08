Meisje (5) dat bijna verdronk in Sint-Niklaas nu toch overleden

Sint-Niklaas - Het vijfjarig meisje dat maandag in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht nadat ze bijna verdronk op het provinciale recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas, is nu toch overleden aan haar verwondingen.

De kleuter was in een onbewaakte zwemzone terechtgekomen. Het meisje moest gereanimeerd worden en werd vervolgens in kritieke toestand overgebracht naar het UZ in Antwerpen.

“De longen van het kind bleken vol water te zitten”, zei directeur Pieter Debaets van De Ster. “Na een reanimatie van een kwartier en het toedienen van elektroshocks kwam ze er erdoor.” Maar zaterdag is ze toch overleden aan haar verwondingen in het UZ Gent.

Al vijf mensen in week verdronken

De hitte van de voorbije dagen heeft een dramatische tol: vijf mensen zijn in een week tijd verdronken in waterplassen in ons land. Vrijdag werd het lichaam van de 19-jarige jongen gevonden, die met een groep vrienden in het koude water in het Limburgse Lanklaar sprong. Zondag kwam in het Netekanaal in Lier een twintiger om het leven, dinsdag een jongen van 15 in Bois D’Haine in Henegouwen, woensdag een jongetje van 6 in recreatiedomein De Nekker in Mechelen en donderdag verdronk een jongen van 12 in het ABC-kanaal in Anderlecht.

