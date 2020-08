Leidingsploeg Chiro Machelen in quarantaine na zes positieve Covid-testen

Machelen / Diegem / Zulte - In Zulte hebben verschillende leiders van jeugdbeweging Chiro Machelen positief getest op het coronavirus. De volledige leidingsploeg is in quarantaine, de contacten worden opgespoord. “De Chiro-leiding handelde heel snel, kordaat en verantwoordelijk. Nu moeten we absoluut voorkomen dat het virus zich nog verder zou kunnen verspreiden”, zegt de burgemeester van de Oost-Vlaamse gemeente, Simon Lagrange.

Chiro Machelen trok begin augustus op zomerkamp naar het Waalse dorpje Gemmenich. Het eerste kampdeel liep af op 6 augustus, het tweede op 11 augustus. Enkele dagen na afloop van het tweede deel kreeg een van de leiders van het eerste kampdeel last van Covid-symptomen. De persoon in kwestie liet zich onmiddellijk testen en de test bleek op vrijdag 14 augustus positief. Omdat die sinds 6 augustus niet meer in contact was gekomen met leden, maar wel met de leiding, liet heel de leidingsploeg zich onmiddellijk testen en gingen ze ook in quarantaine. Momenteel zijn er 6 positieve testen.

“De positief geteste leiders stellen het momenteel vrij goed en kennen slechts milde symptomen. We wensen hen in de eerste plaats veel beterschap”, zegt burgemeester Lagrange. “We nemen deze situatie zeer ernstig. We zijn in nauw overleg met de Chiroleiding, onze huisartsen en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Bij elke positief geteste persoon brengen we zijn of haar dichte contacten nauwkeurig in kaart. Deze contacten worden eveneens snel getest. Van de negatief geteste personen wordt binnen enkele dagen een tweede test afgenomen.”

“Verder moeten we absoluut voorkomen dat het virus zich verder via de kinderen zou kunnen verspreiden, zeker als we vanaf 1 september de scholen weer normaal willen laten openen. Daarom hebben we in samenspraak met onze huisartsen en met het Agentschap Zorg en Gezondheid uit voorzorg beslist om vandaag een test af te nemen bij alle deelnemers aan het tweede kampdeel.”

De zestigtal betrokken leden werden hiervan verwittigd. In afwachting van hun resultaat moeten de kinderen in quarantaine blijven. “Ik wil de Chiroleiding uitdrukkelijk bedanken voor hun snelle, kordate en verantwoordelijke aanpak”, besluit Lagrange. “Ze hebben alles gedaan zoals het moet, en zelfs meer. Het is jammer en brute pech dat dit moet gebeuren. Door snel en alert te reageren, kunnen we verder onheil hopelijk voorkomen. Dit voorval toont vooral aan hoe snel het virus kan circuleren en hoe voorzichtig we moeten zijn.”