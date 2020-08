Brandweer redt ‘stuntman’ Jay (2) uit benarde situatie in bedje: “Geweldig dat hulpdiensten ook hiervoor afkomen”

Koekelare -

De tweejarige peuter Jay uit Koekelare beleefde zaterdagmiddag een heel avontuur. Het jongetje, volgens zijn mama een echte stuntman, plooide zijn knie bij het spelen in bed dubbel en raakte vast tussen de spijlen. Stoere brandweermannen bevrijdden hem. “Geweldig dat ze hiervoor langskwamen, ik was even in paniek”, zegt mama Melissa (25).