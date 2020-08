Ambulancier Rudi krijgt vuistslag in het gezicht tijdens interventie: “We zijn er om de mensen te helpen, niet om klappen te krijgen”

Geraardsbergen -

Rudi Prové is een ervaren ambulancier van brandweerpost Geraardsbergen, maar wat hij donderdagnacht meemaakte blijft nazinderen. Hij kreeg een vuistslag in het gezicht van een dame, die hij tijdens een interventie op een brancard had gelegd. “Ik heb een klacht ingediend. Dit werd echt niet door de hulpverleners uitgelokt.”