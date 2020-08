Kinderfeestje loopt uit in de hand in Haaltert: politie moet 20-tal corona-pv's uitgeschreven

Haaltert / Heldergem - De politiezone Denderleeuw-Haaltert moest zaterdagavond in de Mottendries in Haaltert opnieuw een twintigtal proces-verbalen uitschrijven voor het overtreden van de coronaregels. Een aantal ouders waren blijven plakken op een kinderfeestje, maar samenscholingen zijn nog steeds verboden.

In de Mottendries in Heldergem werd zaterdagnamiddag een kinderfeestje georganiseerd. Maar heel wat ouders bleven na afloop, toen ze hun kinderen kwamen ophalen, nog gezellig iets drinken. En net daar wringt het schoentje. “Met een kinderfeestje is niets mis”, zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “Kinderen tellen niet mee in de statistieken voor de bubbels, maar wat erna gebeurde, is in strijd met de regels, want zo werden de bubbels veel te groot.”

Niet de eerste keer

De politie kwam ter plaatse en identificeerde de aanwezigen om ze nadien auto per auto te laten vertrekken. Er werden een twintigtal proces-verbalen opgemaakt. “Alles verliep vlot, maar ik begrijp niet dat de mensen nog steeds niet snappen dat dit in coronatijden niet kan”, besluit Baeyens. Het is dan ook niet de eerste keer dat de politie moet ingrijpen op Haalterts grondgebied voor het overtreden van de coronaregels. Zo legde het gemeentebestuur onlangs aan een gezin uit Kerksken nog een verbod op om andere mensen op bezoek te krijgen dan hun eigen gezinsleden, nadat de politie er meermaals een te grote bijeenkomst moest stilleggen.