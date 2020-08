CD&V wil dat telecomoperatoren nummers blokkeren op vraag van klant

CD&V-Kamerlid Leen Dierick wil telecomoperatoren klantvriendelijker maken. Zo wil ze dat alle operatoren het mogelijk maken dat klanten nummers laten blokkeren waarvan ze geen oproepen meer willen krijgen. Ook wil ze een maximale wachttijd bij de telefonische klantendienst van 2,5 minuten wettelijk verankeren.

Het voorstel om bepaalde nummers te kunnen laten blokkeren door de operator, komt er volgens Dierick op vraag van consumenten. “De bedoeling is om kwaadwillige en ongewenste oproepen of oplichterij tegen te gaan en dus meer veiligheid te bieden aan de klanten. Steeds meer zeer jonge minderjarigen gebruiken mobiele telefonie. Een beter blokkeringssysteem zou hen beschermen tegen malafide oproepen”, luidt het.

Wie een beetje handig is, kan op de meeste toestellen zelf al inkomende oproepen van bepaalde nummers blokkeren. Dierick verwacht echter dat de operatoren dat regelen voor hun klanten. “Verschillende operatoren bieden geen mogelijkheid aan om bepaalde inkomende oproepen (een nummer of nummerreeks) te blokkeren. Andere operatoren hebben aangetoond dat het technisch mogelijk is om blokkeringen van inkomende oproepen op selectieve basis te installeren op de aansluitingen van klanten.” Ook de ombudsdienst voor Telecommunicatie drong al op meer blokkeringsmogelijkheden aan.

Verder wil Dierick verzekeren dat klanten met vragen of klachten snel de klantendienst aan de lijn krijgen. Ze wil een maximale wachttijd van 2,5 minuten in de wet zetten. Wie langer moet wachten, moet de mogelijkheid krijgen om zijn gegevens achter te laten om teruggebeld te worden binnen een dag. Die regeling staat wel al in een charter over klantvriendelijkheid dat de operatoren enkele jaren geleden ondertekenden. Volgens cijfers van telecomwaakhond BIPT over de eerste helft van vorig jaar, slagen de klantendiensten er in circa 80 procent van de gevallen in om binnen de 2 minuten te antwoorden.