Geen feest door corona, dus brengt uitbater Chris eerbetoon aan overleden vader in bekend visrestaurant: “Hij zou het fantastisch gevonden hebben”

Een halve eeuw lang al baat de familie Boucquez het overbekende visrestaurant Adelientje in Oostende uit. Een groot feest om dat te vieren, zit er in deze coronatijden niet in. Maar huidig uitbater Chris Boucquez komt met een prachtig alternatief: een origineel eerbetoon aan zijn vader Jacques.

Wie restaurant Adelientje in de Bonenstraat aan het gezellige Vissersplein - ooit was hier een vismarkt gevestigd - niet kent, is nog nooit in Oostende geweest. De zaak bestaat onder die naam al sinds ...