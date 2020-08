Wit-Russische betogers getuigen over mishandelingen in de gevangenis

In Wit-Rusland zijn er al dagenlang protesten tegen president Aleksandr Loekajsenko. Bij die protesten werden ook al enkele duizenden mensen opgepakt. Vrijdag werden er meer dan 2.000 opnieuw vrijgelaten. Velen van hen getuigen over zware mishandelingen en toonden hun blauwe plekken en verwondingen.

De beelden liegen er niet om. Het gaat er momenteel hard aan toe in Wit-Rusland. Sinds de omstreden presidentsverkiezingen van afgelopen zondag komen er bijna dagelijks massa’s mensen op straat. Bij die protesten werden al duizenden mensen opgepakt. Velen van hen werden ondertussen al opnieuw vrijgelaten, maar hebben daar een zware prijs voor moeten betalen. Ze getuigen nu over de wrede omstandigheden en de mishandeling die ze hebben moeten ondergaan.

“Ze slaan mensen onophoudelijk. We werden verplicht om de hele nacht in de tuin te staan. We hoorden vrouwen schreeuwen. Ik snap zulke wreedheid niet”, zei een man aan de BBC terwijl hij zijn blauwe plekken liet zien. De vrijgelaten gevangenen kwamen buiten met blauwe plekken, opgezwollen ledematen en andere verwondingen. Volgens Amnesty International werden vrouwelijke gevangenen vastgehouden, uitgekleed en geslagen. Er zou ook gedreigd zijn met verkrachting. “Voormalige gevangenen vertelden ons dat deze detentiecentrums echte martelkamers zijn geworden. Betogers moesten in de modder liggen terwijl de politie hen schopte en met gummistokken sloeg”, zegt Marie Struthers, voorzitter van Amnesty International voor Oost-Europa en Centraal- Azië, aan BBC.

Ook enkele mensen deden bij The Guardian hun verhaal. Een vrouw getuigde dat ze samen met 55 vrouwen werd vastgehouden in een cel die slechts bedoeld was voor twee personen. Mannen werden volgens haar urenlang in stressvolle posities gehouden. De gevangen kregen ook dagenlang geen voedsel of water en konden mensen buiten horen schreeuwen die geslagen werden.

Maar het houdt de Wit-Russen niet tegen. Ze blijven op straat komen. Zaterdagavond kwamen minstens 3.000 personen samen voor het gebouw van de staatstelevisie in de hoofdstad Minsk. Ze eisten “de waarheid” en protesteren tegen de president.

Zondag kwamen ook voor het eerst mensen op straat om hun steun aan het staatshoofd te betuigen. Duizenden mensen verzamelden op het Onafhankelijkheidsplein en riepen “Voor Loekasjenko.”