Comeos ziet agressie bij klanten toenemen en pleit: “Te veel frustratie over individueel shoppen, geef die regel op”

Een man die tekeergaat in een Limburgs ijssalon omdat hij een mondmasker moet dragen: het is voor Comeos geen uitzondering. Volgens handelsfederatie neemt de agressie tegenover winkeliers toe door de coronamaatregelen, zeker de regel die stelt dat we alleen moeten winkelen. “Daarom roepen we op om individueel shoppen op te geven”, zegt Comeos.