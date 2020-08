Geadopteerde vrouw redt leven van haar biologische moeder tijdens reünie na dertig jaar

Pas na dertig jaar zag Graci haar biologische mama in Congo terug. Een emotioneel weerzien, dat ze nog onvergetelijker maakte door haar moeder een mooi cadeau te schenken: Graci betaalde de malaria-behandeling die haar stervende moeder nodig had. Vijf jaar later is ze genezen en staat Graci haar familie nog bij.

Een week na haar geboorte in 1985 in Congo werd Graci afgestaan door haar 14-jarige moeder aan een weeshuis. Ze werd geadopteerd door een familie uit Michigan, die na de adoptie nog vier jaar in Congo woonde voor ze terug naar de Verenigde Staten verhuisden. Maar haar hele leven geloofde Graci dat haar biologische moeder Marijani was overleden. Tot ze in 2015 ontdekte dat het niet zo was. “Toen ik ontdekte dat mijn moeder nog leefde, heb ik een hele week gehuild. Ik kon het gewoon niet geloven.” Samen met haar familie uit Michigan reisde ze naar haar geboorteland, om na dertig jaar haar moeder eindelijk terug te zien

Omdat Marijani zelf geen gsm of internet heeft, duurde het dagen voor Graci haar ter plaatse vond. Toen ze elkaar eindelijk ontmoetten, was er onmiddellijk een klik volgens de dochter. “Het was een fantastische ervaring. Het voelde alsof we elkaar al heel ons leven kennen.” Graci noemt het zelfs “het beste moment van haar leven tot nu toe”. “We knuffelden veel en ik ontdekte dat ik twee halfbroers heb.”

Helaas kreeg ze ook te horen dat haar moeder ernstig ziek was. Ze leed aan malaria. “Ik gaf haar 1.000 dollar zodat ze de beste medische behandeling kon krijgen. Toen we terug in Amerika waren, hoorde ik dat ze aan het herstellen was en dat ze helemaal zou genezen.” Graci vat hun verhaal zo samen: “Ik ging naar Congo om mijn moeder te bedanken voor mijn leven en uiteindelijk heb ik het hare gered. Het was zo emotioneel.”

Huis gekocht

Al voelde ze zich ook schuldig tegenover haar familie die ze achterliet in Congo. Graci had daar namelijk gezien in welke omstandigheden ze moeten leven. “Ze sliepen op de grond en soms moesten ze meerdere dagen doorkomen met heel weinig eten en drinken. Het brak mijn hart om te zien, het is een mirakel dat ze zo lang overleefden. Het voelde niet goed dat ik zo’n goede kansen had gekregen en zij niet.”

Nu ondersteunt Graci haar broers en moeder ook financieel, zodat ze eten, drinken en medicatie kunnen kopen om comfortabeler te leven. Ze kocht in 2017 zelfs een huis voor Marijani , zodat ze niet langer in een modderige hut hoefde te leven. “Het voelt fantastisch om te weten dat ik mijn mama opportuniteiten heb gegeven in haar leven waarvan ze nooit had gedacht dat ze die zou krijgen.”