Na vier jaar zijn Brad Pitt en Angelina Jolie nog steeds niet gescheiden, nu ruzie over rechter

Na bijna vier jaar zijn Brad Pitt en Angelina Jolie op papier officieel nog steeds niet uit elkaar. Hun zaak sleept al een tijd aan en nu botsen de twee opnieuw. Deze keer gaat het om de privérechter die hun zaak voorzit.

Volgens Amerikaans tijdschrift People, dat de gerechtelijke documenten kon inkijken, diende de 45-jarige actrice begin augustus een verzoek in om huidig rechter John W. Ouderkirk te verwijderen uit haar echtscheidingszaak met de 56-jarige Pitt. Nochtans was hij diegene die door hen allebei was aangesteld in 2017 om toezicht te houden op hun scheiding.

Maar volgens Jolie is Ouderkirk er niet in geslaagd om lopende zaken en professionele relaties tussen hemzelf en Pitts advocaten tijdig openbaar te maken. Ze stelt dat Ouderkirk geen details meedeelde van andere echtscheidingszaken waaraan hij werkte en waarbij Pitts advocaten ook betrokken waren, waardoor hij “bevooroordeeld” is. De actrice zei dat ze “nooit de kans heeft gekregen om zelfs maar een probleem te uiten of bezwaar te maken tegen de steeds groter wordende zakelijke relaties tussen rechter Ouderkirk en de advocaten van Pitt.”

De advocaten van Pitt noemde die zet van Jolie “een nauwelijks verhulde poging om de beoordeling over de voogdijkwestie in deze zaak uit te stellen”. Het voormalig koppel vecht namelijk om het hoederecht van hun zes kinderen.