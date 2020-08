Australische zwemster verbreekt mannenrecord over Kanaal zwemmen

De Australische zwemster Chloe McCardel (35) heeft volgens Britse media zondag voor de 35ste keer over het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk gezwommen. Daarmee verbrak ze het record van de Brit Kevin Murphy, die dat 34 keer deed. McCardel vertrok zaterdagavond in Kent en kwam 10 uur en 40 minuten, en bijna 34 kilometer later, aan in Frankrijk.

Het vrouwenrecord heeft de Australische hiermee echter nog lang niet beet. Dat staat op naam van de intussen 56-jarige Britse Alison Streeter, die het Kanaal 43 keer overzwom.

McCardel kreeg in het verleden met huiselijk geweld te maken, en hield er zelfs een posttraumatische stressstoornis aan over. De media-aandacht die ze krijgt door haar prestatie wil ze gebruiken om dit soort geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen. “Ik ben trots om een stem te kunnen zijn voor zij die er geen hebben”, aldus de Australische.

Haar succes wil ze nu met haar team vieren in Engeland. De Britse regering kondigde vrijdag aan dat reizigers uit Frankrijk, Nederland en andere landen vanaf zaterdag bij hun thuiskomst verplicht twee weken in zelfisolatie moeten. Maar naar eigen zeggen moet McCardel niet in quarantaine, hoewel ze kort aan land ging in Frankrijk.

Eerder had de zwemster van de Australische regering een uitzondering op het reisverbod verkregen, waardoor ze naar het Verenigd Koninkrijk mocht reizen.