22-jarige moeder aangehouden nadat kind (2) sterft in te warme kamer in Mechels appartement

Mechelen - Een 22-jarige vrouw uit Mechelen is door de onderzoeksrechter aangehouden nadat haar zoontje van twee vorige week dood werd aangetroffen in haar appartement. Mogelijk had het kind te lang in een te warme kamer gelegen en is het daardoor gestorven. Er werd nog geprobeerd om het jongetje te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

De feiten speelden zich midden vorige week af in een appartement in de Kleine Nieuwedijkstraat in Mechelen, in de schaduw van het voetbalstadion van KV Mechelen. Een 22-jarige vrouw was met haar twee kinderen in het appartement aanwezig. Het jongste kind lag te slapen in een kamer, terwijl de moeder zich met het twee jaar oudere kind aan bezighouden was. Toen ze het na een tijdje verdacht vond dat het zo stil bleef in de ruimte waar het peutertje lag te slapen, ging ze kijken en stelde ze vast dat het kind buiten bewustzijn was. Ze sloeg alarm bij haar zus en hulpdiensten.

De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse en probeerden het slachtoffertje te reanimeren. Ondanks de verwoede pogingen van de hulpverleners, kwam alle hulp te laat. Uit een eerste onderzoek zou blijken dat het kind uitdrogingsverschijnselen had en dat het te lang in een te warme ruimte had gelegen. Door de hitte van de voorbije dagen was het in het hele appartement zeer warm.

De 22-jarige Mechelse verscheen eind vorige week voor onderzoeksrechter Theo Byl. Na een grondig verhoor besliste hij om haar onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. Van wat ze precies beticht wordt, is niet duidelijk. Alleszins wordt haar onachtzaamheid ten laste gelegd.

Het vierjarige kind dat ook in het appartement aanwezig was, zou ondertussen zijn opgevangen door de ex-partner van de vrouw.

Geen slagen

Van mishandeling van het kind, zoals slagen, zou geen sprake geweest zijn. Artsen benadrukken dat vooral kinderen onder de drie jaar gevoeliger zijn voor de warmte dan volwassenen. “Dat komt omdat hun systeem om de eigen lichaamstemperatuur te regelen nog immatuur is”, klinkt het bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Baby’s kunnen slechts in beperkte mate zweten en daardoor ontwikkelen ze sneller koorts. Als ze hun warmte niet meer kwijt kunnen aan de omgeving, blijft de temperatuur stijgen en bestaat de kans op oververhitting of uitdroging.”

Het onderzoek naar de feiten in het appartement in Mechelen wordt de volgende dagen voortgezet. De 22-jarige verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Die moet dat beslissen of ze langer aangehouden blijft.