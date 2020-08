Ivan Leko ziet donderwolken boven Antwerp: “Met drie Didiers hadden we wél gewonnen”

Antwerp leek het allemaal goed voor elkaar te hebben in Jan Breydel tegen Cercle Brugge. De Great Old was op voorsprong geklommen na een knappe goal van nieuwkomer Pieter Gerkens, maar het stamnummer 1 was nadien een schim van wat de Deurnese trots steevast moet zijn. Cercle wist er wel garen bij de spinnen en ging zo nog met de winst aan de haal: 2-1 en gemiste start met die schamele 1 op 6. Vooral coach Ivan Leko zat er op de persbabbel met diepe groeven in het voorhoofd en gefronste wenkbrauwen bij. Balen als een stekker voor de fiere Kroaat. “Dit verlies is erg moelijk te aanvaarden”, wist Leko.

LEES OOK. Antwerp mist zijn competitiestart: Cercle Brugge in dol slot van 0-1 naar 2-1

Het obligate feliciteren van de tegenstander kon er nog net af, daar is Ivan Leko wel prof en man genoeg voor: “Cercle heeft de job goed gedaan en verdiende de winst”, sprak de Kroaat. “Maar voor ons en voor mij is dit verlies moeilijk te aanvaarden. We moeten wel, maar dit was een topteam onwaardig. Oké, we hadden onze momenten en scoorden ook een keer. Ook nadien kregen we nog enkele pogingen, maar we wisten Cercle niet te domineren en speelden met drie verdedigers tegen drie aanvallers, waardoor de druk nooit weg was. We kenden de kwaliteit van Cercle wel, maar zo zie je maar dat dit voetbal is en blijft, of dat nu in België of in Europa is. CV, perceptie en namen tellen niet, je moet gewoon laten zien wat je kan”, verwees de Kroaat meteen naar het feit dat heel wat sterkhouders geen al te beste middag beleefden. Nog steeds decompressie na de knappe bekerwinst? Het zou alvast niet mogen: “Door die bekerzege zaten we allemaal op een wolk, maar nu moeten we echt weer nederig zijn en straks weer gaan brengen wat deze club verdient. Ik wil snel weer passie, vechtlust én goed voetbal zien, want zeker dat laatste zag ik niet. Nu moeten we kritisch zijn én vooruitblikken”, zei Leko, nog steeds met een gezicht op onweren. “Maar wees maar zeker dat dit echt pijn doet aan mijn hart, zeker als ik zie dat het op training wél goed loopt.”

“Met drie Didiers hadden we wél gewonnen”

De Antwerpcoach voerde ook drie wissels door. Pieter Gerkens kwam in de ploeg en scoorde. Ook Birger Verstraete mocht aan de bak, net als Didier Lamkel Zé: “Met of zonder Didier, ik wil altijd offensief spelen. En ik ben niet blind, hé: Didier is een van de beste. Hij trainde goed vorige week en respecteerde het wedstrijdplan. En eerlijk? Met drie Didiers hadden we gewonnen”, zei Leko, die het ook nog even over Gerkens en Verstraete had: “Zijn timing én zijn goal waren goed, dus ik weet nog steeds wat ik aan hem heb. Verstraete? Hij moet een van onze leiders worden.”

“Ik kreeg nekpijn van die hoge ballen”

Maar wat nu, Ivan Leko, na de schamele 1 op 6? “Ik geloof in mooi en aanvallend voetbal”, ging Leko verder. “Vooruitvoetballen, daar ligt de oplossing”, stipte Leko net aan wat wij te weinig zagen in Brugge. “Oké, er mag een periode van aanpassing zijn, zeker als er een nieuwe coach is. Maar eerst wil ik resultaat, dan goed spel. We zullen dus harder moeten werken, want van die hoge ballen krijg ik nekpijn. En ik wil straks meer energie zien, want zeker zes spelers brachten te weinig. Vol gas, en dan komen de automatismen en het tactische. De spelers waren daar in Brugge veel te weinig mee bezig. Dus: voetjes op de grond. Of er nu zeker druk is? Voetbal brengt altijd druk met zich mee, altijd en overal. Niemand moet me zeggen dat we 1 op 6 hebben, maar het is leuk dat jullie me hieraan herinneren”, besloot Leko dan toch met een lichte grijns. De komst van AA Gent komend weekend zal heel wat echte klaarheid brengen.

Laatste nieuwkomer Pieter Gerkens meteen aan de aftrap én scorend: “Liever niet gescoord en gewonnen”

Antwerpcoach Ivan Leko twijfelde zoals verwacht niet: laatste aanwinst Pieter Gerkens, die hij nog goed kent van bij Sint-Truiden, mocht meteen starten tegen Cercle Brugge. Het leek vruchten af te werpen toen de jonge aanvaller op het halfuur de 0-1 knap binnenschoot. Maar de vreugde duurde maar een uurtje, want de Great Old ging nog met de billen bloot. Balen voor Antwerp én voor Gerkens. “De honger zal straks veel groter moeten zijn.”

Foto: Photo News

“Spelen en scoren deed deugd, maar ik had liever niet gescoord en gewonnen”, opende Gerkens met een huizenhoog voetbalcliché. Knappe goal van de aanvallende middenvelder trouwens, maar die vreugde was dus van korte duur: “Ik was blij met het gevoel weer van waarde te zijn, deel te kunnen uitmaken van een groep die echt wil. En als je dan meteen in de basis staat, dan is dat zeer fijn voor het vertrouwen, want je voelt je weer nuttig”, zegt de man die geen toekomst meer had bij Anderlecht en bij Antwerp al na drie trainingen meteen mocht starten. Faut le faire. Maar Gerkens werd ook vervangen.

ONZE PUNTEN. Weinig uitschieters en veel middelmaat bij Antwerp

Iets aan de hand? “Nee, maar als je acht maanden lang geen enkele officiële match speelde, was dat verstandig, want de spieren waren nog niet optimaal in vorm”, wist Gerkens, die de vinger op de Antwerpse wonde legde: “We leunden na de voorsprong inderdaad te vaak achteruit en speelden te snel de lange bal. We stonden ook te ver uiteen, waarna Cercle het spel in handen nam. Maar straks zal de honger groter moeten zijn. En er zullen resultaten moeten volgen. Of ik er weer veertien ga maken? Daar teken ik meteen voor. Maar we zien wel waar deze nu al goede ploeg straks zal stranden”, besloot een diplomatische Gerkens.

Antwerpaanvoerder Faris Haroun: “Ik ga niemand met de vinger wijzen, zo zit ik niet in elkaar“

Antwerp ging laat nog helemaal kopje onder op het veld van Cercle Brugge. Sneu én zuur voor de Great Old, zeker ook voor coach Ivan Leko. En héél zeker voor aanvoerder Faris Haroun, de man die er toch altijd lijf en leden voorlegt? Maar dat laatste, die grote honger, die misten wij in Jan Breydel: “We kwamen 0-1 voor en hadden de wedstrijd dan ook in handen”, wist de aanvoerder van de Great Old. “Maar we deden te weinig met de bal gedurende negentig minuten. Ik ga niemand met de vinger wijzen, zo zit ik niet in elkaar. Misschien zakten we te vaak in, maar dat betekent ook dat de spitsen onvoldoende werkten. Nu moeten we dit als ploeg analyseren, want we maakten veel technische fouten, hebben we te vaak de lange bal gespeeld en na de rust ook te zelden die tweede bal heroverd.”

“Elke wedstrijd zal lastig worden tegen ploegen als Cercle, dat ook elke fout afstrafte en leeft van standaardfases. Zeker bij die tweede goal gaan we in de fout. Maar dit moet een les zijn, want dit overkomt ons nu al twee wedstrijden op een rij. Dit mag niet meer gebeuren. Met het mes op de keel tegen AA Gent? Antwerp moet altijd naar zichzelf kijken en zeker niet panikeren. Een op zes, dan heb je je start gemist, hé. Nu zaterdag thuis tegen AA Gent moeten we serieus voorbereiden en proberen te brengen wat de coach wil. En vooral: de drie punten thuishouden, want het is al even geleden dat we thuis verloren”, kent Haroun nu al de opdracht voor komend weekend.