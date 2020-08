Senegalees waterballet doet het voor Club Brugge: Diatta en Badji spelen Eupen aan flarden

De kop is er af voor de landskampioen. Youssouph Badji scoorde zijn eerste voor Club en Krépin Diatta zette orde op zaken met twee goals. Club Brugge was zowel in voetbal als waterpolo de beste aan de Kehrweg in Eupen en zegevierde met 0-4, de grootste overwinning sinds december 2019.

“Mijn spelers moeten wakker zijn om Eupen te verslaan”, had trainer Philippe Clement vooraf verkondigd. En alsof hij het zo had afgesproken met hierboven knetterde er vlak voor de aftrap een bliksemschicht naar beneden, gevolgd door onheilspellend gedonder. De hemelse interventie zette Club op scherp, net zoals het tegen Charleroi had gedaan. Alleen resulteerde het openingsoffensief nu wel in een doelpunt.

Club mocht Eupen-doelman Ortwin De Wolf dankbaar zijn. Youssouph Badji nam de voorzet van Eduard Sobol zelfbewust op de slof, maar De Wolf liet de bal knullig onder zijn lichaam doorglippen.

De 0-1 was niet alleen het eerste doelpunt van Badji in het shirt van Club Brugge, het was ook de eerste goal van Club Brugge dit seizoen. Even later toonde De Wolf wel zijn klasse, toen hij Krépin Diatta van een doelpunt hield. De twee Senegalezen van Club leidden de aanval.

Ook Eupen kan rekenen op enkele jonge snelle aanvallers en het was de 18-jarige Isaac Nuhu die het meeste indruk maakte. Het Ghanese talent van de Aspire Academy uit Qatar won zo waar een sprintduel van Mata, maar Musona had te veel tijd nodig om af te werken.

Net toen Eupen beter in de wedstrijd kwam, verhevigde de regenval. Bij het ingaan van de rust was het veld op het randje van onspeelbaar geworden. Peeters, voor Eupen, en Vanaken, voor Club, hadden nog elk een schietkans maar mikten over.

Diatta ontbolstert

Tijdens de rust stopte het met regenen en tijdens de tweede helft trok het water langzaam in de grond. Hans Vanaken liet in het begin van de tweede helft een grote kans liggen op de 0-2 na mistasten van N’Dri. Het vizier van de Gouden Schoen staat nog niet op scherp.

Het was Krépin Diatta die de grootste metamorfose onderging tegenover de vorige twee wedstrijden. Met een heerlijke streep zette de Senegalees de 0-2 op het bord en nadien ging hij op wolkjes spelen. Alsof hij wilde onderstrepen dat hij allerminst aan misplaatste arrogantie lijdt.

Diatta scoorde ook de 0-3 en Hans Vanaken bood Ruud Vormer de 0-4 aan. Club evenaarde daarmee de cijfers van zijn vorige overwinning met meer dan één doelpunt verschil: de 4-0 tegen Zulte Waregem met Tweede Kerst vorig jaar.

In het slot gaf Philippe Clement drie andere aanvallers nog speelminuten. Michael Krmencik, David Okereke en Charles De Ketelaere maakten de wedstrijd vol. Blauw-zwart, met voor het eerst ook Mats Rits en Siebe Schrijvers aan de aftrap, pakte oververdiend zijn eerste punten van het seizoen en ging na afloop vieren voor het lege uitvak.

