Jo Leemans zit geïsoleerd na corona-uitbraak in wzc Milsenhof: “Precies het begin van de Tweede Wereldoorlog”

Mechelen - Met Jo Leemans heeft woon-zorgcentrum Milsenhof een bekende bewoonster. De Mechelse zangeres vierde afgelopen donderdag nog haar 93ste verjaardag, maar mag door de corona-uitbraak in het wzc nu niet meer uit haar kamer komen. “Het is een verschrikkelijke situatie. Het doet me denken aan de oorlog”, zegt ze.

Jo Leemans verblijft al enkele jaren in woon-zorgcentrum Milsenhof. Toen ze afgelopen weekend van haar kamer op de eerste verdieping naar de tuin van het rusthuis wilde gaan, werd ze teruggefloten. “Men vertelde mij dat er meer dan veertig besmettingen met het coronavirus waren. Ik was met verstomming geslagen”, vertelt ze via de telefoon. “Ik denk nu aan de eerste plaats aan de mensen die besmet zijn. Wanneer we een verkoudheid of een griep oplopen, dan zijn we al ongelukkig. Ik kan me dan ook niet voorstellen wat het is om een onbekende ziekte zoals corona te hebben.”

Leemans werd zelf ook getest, maar haar test bleek negatief. “Ik ben blij dat ik niet besmet ben, maar het is wel een beangstigende situatie. Het kan iedereen overkomen. We moeten nu verplicht op onze kamer blijven. Gelukkig heb ik een grote kamer en heeft mijn buurvrouw een balkon. Zij is momenteel afwezig en zo kan ik toch nog een luchtje gaan scheppen via haar kamer”, legt de zangeres uit. “Ik heb de voorbije dagen regelmatig teruggedacht aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Toen moesten we ook binnenblijven en was er van alles wat we niet mochten doen.”

Verjaardag

Donderdag vierde de zangeres haar 93ste verjaardag. “Ik ben nog kunnen gaan eten met vrienden uit Antwerpen, maar daarna raakte de uitbraak bekend en mocht er geen bezoek meer langskomen”, zegt Leemans. “Ik heb veel bloemen en kaartjes gekregen, maar mocht met niemand sociaal contact hebben. Ik hang nu de hele dag aan de telefoon om te bellen met vrienden en familie. Ik heb er geen idee van hoelang we nog geïsoleerd zullen zijn, maar ik hoop dat iedereen snel weer beter is en we terugkunnen naar de oude situatie.”