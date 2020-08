NMBS wil fietsparkings betalend maken

De NMBS wil reizigers laten betalen die hun fiets voor langere tijd achterlaten in een fietsenstalling aan het station. Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenschapssenator Annick Lambrecht (SP.A) betreurt het dat de combinatie van fietsen en treinen zo ontmoedigd wordt.

De NMBS creëert tegen 2025 zo’n 50.000 extra fietsplaatsen volgens een nieuw standaardconcept. Onderhoudsvriendelijker, veiliger en comfortabeler. “Op dit moment is de visie van de NMBS dat fietsenstallingen gratis zouden blijven”, zei de federale minister van Mobiliteit François Bellot (MR) in een antwoord op een parlementaire vraag. Om er onmiddellijk aan toe te voegen dat er waarschijnlijk wel gewerkt zou worden met een maximale duur van het gratis parkeren.

“Bijvoorbeeld 24 uur. Wanneer die maximale duur overschreden wordt, wordt het parkeren betalend. Het gaat om het model van de Nederlandse Spoorwegen (NS). De bewaakte zones daarentegen met laadpunt en met toegangscontrole, zijn wel betalend. De NMBS moet nog onderzoeken of ze dat model in zijn geheel kan overnemen. De spoorwegmaatschappij vraagt alleen dat er betaald wordt voor fietsenstallingen met toegangscontrole. De klant betaalt dus alleen voor de extra dienstverlening.”

Verhoogde veiligheid

De NMBS, via haar dochteronderneming B-Parking, werkt tegelijk aan de uitrol van een nieuw systeem voor de toegangscontrole. Dat systeem werkt met de MoBiB-kaart. De klant kan zo met dezelfde kaart betalen voor zijn treinticket en fietsparking.“Met de invoering van het toegangscontrolesysteem wil de NMBS de fietsers een gegarandeerde stallingplaats en een verhoogde veiligheid aanbieden. Het zal worden uitgerold in samenwerking met lokale besturen en openbare vervoersmaatschappijen.”

Annick Lambrecht. Foto: BELGA

Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenschapssenator Annick Lambrecht (SP.A) betreurt het dat fietsparkeren betalend wordt. “De overheid moet de combinatie van fiets en trein juist stimuleren, we zitten op dat vlak al historisch achter ten opzichte van veel landen. Wie zich verplaatst met fiets en trein zorgt voor minder auto’s op onze wegen en is meer in beweging. In de plaats van te belonen, bestraffen we hen. Het lijkt wel alsof de NMBS op allerlei manieren meer geld uit de zakken van de reizigers probeert te kloppen, terwijl een fietsparking en gegarandeerd een plaatsje voor je fiets eigenlijk puur bij de dienstverlening moet horen.”

Lambrecht hoopt dat ook de Vlaamse minister bevoegd voor fietsbeleid, Lydia Peeters (Open VLD) zich zal verzetten tegen het plan.