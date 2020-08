Standard en Atalanta naderen akkoord over Vojvoda, die interesse bevestigt

Een verrassende transfer is in de maak. Mergim Vojvoda staat wel degelijk op het punt om Standard voor Champions League-sensatie Atalanta te verruilen. Een akkoord is nakend.

Vojvoda zal tegen Waasland-Beveren gewoon in actie komen en het is niet uitgesloten dat hij zondag tegen KRC Genk ook nog zal aantreden, maar volgens informatie trekt Vojvoda naar Atalanta.

Hoeveel de Italiaanse club betaalt voor de 25-jarige verdediger is niet bekend. Kosovaarse media spreken van een transfersom tussen de vier en zes miljoen euro. Morgen zitten de clubs samen en kan de deal al worden afgerond. Vojvoda zelf bereikte in grote lijnen al een persoonlijk akkoord met de Champions League-kwartfinalist.

Het betekent een opmerkelijke stap voor Vojvoda. De Belgische Kosovaar werd in het verleden nog doorgestuurd bij STVV. Via Moeskroen knokte hij zich knap terug, waarna Standard vorig jaar zo’n 1 miljoen euro (en 20 procent van de doorverkoop) neertelde voor de verdediger. Afgelopen seizoen was hij titularis, al kreeg hij vaak kritiek voor zijn matige voorzetten. Toch ziet Atalanta iets in hem. De nummer drie van de Serie A ziet waarschijnlijk zijn rechtervleugelverdedigers Hans Hateboer en Timothy Castagne vertrekken. Eerder werd ook Joakim Maehle van KRC Genk aan Atalanta gelinkt.

Vojvoda bevestigt gesprekken met Atalanta

Mergim Vojvoda heeft tegenover Gazeta Olle bevestigd dat hij dicht bij een transfer naar Atalanta staat. “De leiding van de club is twee of drie keer voor mij naar België gekomen. Ik heb een akkoord met hen bereikt en het is nu de verwachting dat de clubs er samen zullen uitkomen. Maandag zullen we het weten, want dan komen ze bijeen”, geeft hij toe. “Er zijn drie andere clubs in me geïnteresseerd, maar tot dusver is Atalanta het meest concreet”, aldus Vojvoda.