“Je ziet een hele stad worstelen met een levensgrote waarheid: het wordt nooit meer wat met Sunderland”

Wie voetbal recht in het hart wil kijken, wie vergeten is waar het nu eigenlijk allemaal om is begonnen en wie verleerd is te huilen om verlies en winst, moet naar de televisieserie Sunderland ‘til I die kijken. Ik heb zojuist alle veertien afleveringen, verdeeld over twee seizoenen, gekeken en zonder enige ironie kan ik zeggen: hier schrijft een herboren voetballiefhebber. Ik ben genezen. Eindelijk begrijp ik clubliefde.