Bestuur FC Barcelona houdt maandag crisisberaad na aframmeling door Bayern München

Na de pijnlijke 8-2 nederlaag van vrijdag tegen Bayern München in de kwartfinales van de Champions League houdt het bestuur van FC Barcelona maandag crisisberaad. Dat heeft een bron binnen de Catalaanse club zondag bevestigd aan het Franse persagentschap AFP.

Volgens de Catalaanse krant L’Esportiu zal coach Quique Setién maandag ontslagen worden. De positie van sportief directeur Eric Abidal zou ook ter discussie staan. Mogelijk wordt er ook al een datum geprikt voor nieuwe voorzittersverkiezingen. Voorzitter Josep Maria Bartomeu liet vrijdag na de afstraffing al uitschijnen dat die er sneller dan voorzien (in de zomer van 2021) zouden komen. Bartomeu verontschuldigde zich ook bij de supporters voor de blamage.

Quique Sétien zinspeelde zelf ook al op een vertrek na de 8-2. Het was voor het eerst sinds 1946 dat Barcelona in een wedstrijd zo veel doelpunten moest incasseren. “Natuurlijk zijn de kansen voor mij om trainer van Barcelona te blijven geminimaliseerd”, aldus de 61-jarige coach die in januari Ernesto Valverde opvolgde. Eerder dit seizoen moest hij met Barça ook al de Spaanse titel aan Real Madrid laten.

“De club zit op de bodem, we hebben nood aan verandering”, bekende een aangeslagen Gerard Piqué vrijdagavond na het debacle in de Portugese hoofdstad Lissabon. “Dit gaat nog wel even blijven nazinderen. Hopelijk komt hier ook iets uit voort, denken we er allemaal eens over na. Het moet echt veranderen bij Barça en dan heb ik het niet over de coach of de spelers, maar structureel. (...) Spelers en trainers komen en gaan, maar we zijn al jaren niet meer competitief in Europa. Nu moeten we beslissen wat best is voor de club, want dit is onaanvaardbaar.”