Adoptievader maakt prentenboek: “Een kind afstaan is soms het enige wat een moeder nog kan doen”

Het is een kleine fabel, over een rode mier die naast haar hart nog een ander hartje meedraagt. Een ei dat groeit en groeit, terwijl ze zich een weg zwoegt door werk en leven. In dat kleine verhaal vertelt tekenaar Pieter Gaudesaboos, zelf adoptievader, de grootse gevoelens die met een adoptie gepaard gaan. Langs de kant van de moeder die haar kindje loslaat. “Ik maakte het uit respect voor de moeders van mijn dochters.”