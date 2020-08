Robert Trump (71), de jongere broer van de Amerikaanse president Donald Trump (74), is zaterdag overleden. Een doodsoorzaak is nog niet gekend, maar de jongste van de Trump-familie zou al langer ziek geweest zijn. “Robert kon met iedereen goed overweg. En dat was ook goed voor mij.”

“Met pijn in het hart moet ik meedelen dat mijn schitterende broer Robert vredig gestorven is vanavond. Hij was niet alleen mijn broer, hij was mijn beste vriend”, schreef president Trump zaterdag in ...