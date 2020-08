Tweehonderdtal betogers zondag tegen coronamaatregelen in Brussel

Brussel - Een tweehonderdtal betogers zijn zondag bijeengekomen aan de Financietoren in Brussel, op de Kruidtuinlaan, om te protesteren tegen de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. “Vrijheid”, riepen aanwezige burgers, terwijl ze aangemoedigd werden door enkele toeterende autobestuurders.

De betogers hadden spandoeken mee met daarop “Stop aan de dictatuur”, “Masker illegaal, Covid gedaan, stop met ons bang te maken” of “Masker dragen ja, repressie of boetes nee”. Ze klagen over te strenge maatregelen die een inbreuk zouden zijn op individuele basisvrijheden. Volgens sommigen zouden ze zelfs illegaal zijn.

De actie is een initiatief van de vzw Viruswaanzin. Die betwist het nut en de wettelijkheid van de coronamaatregelen, afstandsregels inbegrepen, en vraagt het ontslag van viroloog Marc Van Ranst. De groep ontkent het bestaan van het coronavirus niet, maar betwist het gevaar dat ervan uitgaat.

Er was een betoging toegelaten met tweehonderd personen. De politie was ter plaatse.