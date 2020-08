Vlamingen moeten vluchten voor grote bosbrand in Frankrijk: “Zeker 130 hectare afgebrand”

In Vaucluse in het Zuiden van Frankrijk zijn heel wat mensen opgeschrikt door een plotse bosbrand. Honderden brandweermannen en verschillende blusvliegtuigen werden ingezet om de vlammen onder controle te krijgen. Eric Vos en zijn gezin moesten vluchten toen de vlammen wel erg dichtbij hun vakantiehuisje kwamen. “Plots zaten we in de rook.”