Politievakbond verspreidt beelden van arrestatie 17-jarige relschopper: “De realiteit waarin politiemensen moeten werken in Brussel”

Brussel / Schaarbeek - De politievakbond VSOA heeft zondagavond beelden gedeeld van de arrestatie van de 17-jarige Brusselaar die een week eerder ook al werd opgepakt tijdens de rellen in Blankenberge. Bij die arrestatie zou een mes getrokken zijn. “Nogmaals een weergave van de realiteit waarin politiemensen moeten werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”

Vrijdagavond pakte de politie in Schaarbeek een 17-jarige Brusselaar op die zich agressief gedroeg tegenover enkele agenten. De politie was toen op het Liedtsplein aanwezig voor een verkeerscontrole toen een jongeman hen begon te provoceren. Toen de agenten een identiteitscontrole wilden uitvoeren, reageerde hij agressief. “De man verzette zich daar tegen riep omstaanders op om hem te helpen”, zei Willemien Baert van het Brussels parket naar aanleiding van het incident.

Tijdens de arrestatie raakten de twee agenten gewond. De politievakbond VSOA heeft nu beelden van die arrestatie op hun facebookpagina geplaatst. “Vrijdagavond wilde een politiepatrouille in Schaarbeek een jonge man controleren die hen begon uit te schelden. Onmiddellijk worden de collega’s omsingeld en belaagd door “jongeren”.

De verdachte kon zich in heel de heisa losrukken en zette het op een lopen. Eén van de collega’s kreeg tijdens deze interventie een messteek in zijn kogelwerend vest”, staat er te lezen. “Politieagenten proberen de verdachte te intercepteren en worden onmiddellijk achterna gezeten en belaagd door ‘jongeren’. Nogmaals een weergave van de realiteit waarin politiemensen moeten werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, klinkt het.

De 17-jarige werd uiteindelijk opgepakt en moest voor de jeugdrechter verschijnen. Die plaatste hem in een open instelling.