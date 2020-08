Nieuwe stunttransfer Am Kehrweg? Victor Vazquez (ex-Club Brugge) is in beeld bij Eupen

De transferhonger bij Eupen is nog niet gestild. Een week na Adriano Correia probeert sportief directeur Jordi Condom ook Victor Vazquez (33) te strikken. De voormalige draaischijf van Club Brugge speelde vorig seizoen voor Umm Salal in Qatar maar is nu transfervrij. De onderhandelingen lopen maar een deal is er voorlopig nog niet.