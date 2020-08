Frank Vercauteren stelt zich vragen over zijn toekomst bij Anderlecht

Het is een heftige week geweest bij Anderlecht. Na het povere 2-2 gelijkspel op speeldag 1 tegen KV Mechelen liep de spanning al meteen hoog op. De 3-1 zege tegen STVV van gisteren zal wel voor opluchting gezorgd hebben, maar meer en meer valt toch te horen dat Frank Vercauteren (63) zich vragen stelt over zijn toekomst bij RSCA.

Blijkbaar waren er vorige week al pittige discussies tussen de coach en speler-manager Vincent Kompany. De twee hebben niet altijd dezelfde visie. Zo stond Trebel tegen Sint-Truiden plots weer in de ploeg, terwijl Vince The Prince geen grote fan van hem is. Bij Anderlecht benadrukken ze dat het allemaal niet zo zwart-wit is en dat discussies logisch zijn in zo’n samenwerking. Toch is het afwachten of alle neuzen straks weer in dezelfde richting gedraaid worden.