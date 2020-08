De spits die Anderlecht doelpunten moet bezorgen, scoorde nog nooit op het hoogste niveau: wie is Lukas Nmecha?

De kogel is door de kerk. Anderlecht haalt nog een diepe spits en wil Lukas Nmecha (21) huren van Manchester City. Van de U23 van City, welteverstaan. Hij is een snelle Duitse jeugdinternational, maar scoorde nog nooit op het hoogste niveau. Vorig seizoen brak hij niet door tijdens zijn verhuur aan Wolfsburg en Middlesbrough.

Een targetspits van meer dan 1,90 meter en meer dan 85 kilo komt er bij Anderlecht niet in. Vincent Kompany gelooft alleen in meevoetballende, beweeglijke aanvallers en geeft veel credits aan Landry Dimata en Antoine Colassin. Toch stemde de spelers-manager nu in met nog een extra concurrent voor dat duo. Maar dan wel eentje dat hijzelf naar Brussel haalt.

Vince The Prince stuurt bij zijn ex-club Manchester City aan op een uitleenbeurt van Lukas Nmecha. Dat is een spits van 1,85 meter en 85 kilo, maar ook met snelheid en diepgang. Enig probleem: Nmecha kan wel wegen op een defensie, maar scoorde nog nooit op het hoogste niveau. Vorig jaar werd de aanvaller voor één seizoen uitgeleend aan het Duitse Wolfsburg, maar na een half jaar met vooral invalbeurten en zonder goals werd de huur stopgezet. Nmecha trok voor zes maanden naar Middlesbrough in de Engelse Championship, maar ook daar opende hij geen rekening. Geen goals en geen assists.

Dat roept uiteraard vragen op, maar hoeft op zich nog niets te betekenen. In zijn jaar bij Wolfsburg scoorde Dimata ook niet en daarna maakte hij 13 treffers bij Anderlecht. Bij de jeugd bewees Nmecha trouwens wel dat hij de goal weet staan. Zo was hij bij Man City U23 goed voor 27 doelpunten en ook als jeugdinternational was hij al belangrijk. Zo werd hij in 2017 Europees kampioen met de Engelse U19, waar Nmecha beslissend was in de halve finale en finale.

Foto: Photo News

Zonder aankoopoptie?

De man met Nigeriaanse roots genoot overigens heel zijn opleiding bij Man City. Hij werd geboren in Hamburg, maar verhuisde snel naar Engeland. Bij City mocht hij in 2018 ook drie keer invallen bij de A-ploeg, onder meer tegen West Ham en Brighton. Door zijn Duitse geboorteplaats wordt Nmecha tegenwoordig ook opgeroepen voor de Duitse nationale U21.

De huurdeal met Anderlecht zou bijna rond zijn en zou niet al te duur zijn. De spits had ook opties in Spanje en Duitsland, maar kiest liever voor het project Kompany. De kans is klein dat er een aankoopoptie wordt toegevoegd aan de deal. Op termijn mag Colassin, die net bijtekende tot 2025, niet geblokkeerd worden.

LEES OOK. Frank Vercauteren stelt zich vragen over zijn toekomst bij Anderlecht