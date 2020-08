Michel Vlap excuseert zich voor boze reactie na wissel: “Soms ben ik iets te fanatiek”

Michel Vlap werd vervangen door Percy Tau. De Nederlander maakte daar misbaar over en trok ontgoocheld naar de kleedkamer. Kort ervoor had hij wel een lichte lieskwetsuur. “De wissel was uit voorzorg”, aldus Vercauteren. “Maar Michel wilde de groep nog helpen en scoren.” De spelverdeler zelf verontschuldigde zich achteraf op Twitter. “Ik had het gevoel dat er voor mij meer uit te halen was. Ik ben niet boos op de trainer of medische staf. Ze hadden gelijk om geen risico’s te nemen. Soms ben ik iets te fanatiek.”