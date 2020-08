En nu Lewandowski temmen: Lyon-verdediger Jason Denayer is verrassende laatste Rode Duivel in de Champions League

Exit De Bruyne, Castagne en Carrasco. De kwartfinales in de Champions League waren niet mild voor de Rode Duivels. Voor Mertens, Witsel, Thorgan Hazard en het Koninklijke duo Eden Hazard-Courtois was zelfs geen plekje weggelegd bij de ongebruikelijke Final Eight . De minst ronkende naam staat wel nog tussen de grote jongens: Jason Denayer (25), een van de steunpilaren bij reuzendoder Lyon. Woensdag wacht Bayern. En Robert Lewandowski.

Lyon is bezig zijn seizoen te redden in de Champions League. De finale van de Coupe de la Ligue verliezen tegen PSG na strafschoppen is geen schande, de zevende plek in de ...