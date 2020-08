Oplossing in de maak? Michy Batshuayi in beeld bij Leeds United

Leeds United bestudeert het dossier van Michy Batshuayi, die in de etalage staat bij Chelsea en zijn laatste contractjaar is ingegaan. De Rode Duivel komt bij de Londenaars niet meer aan spelen toe maar verdient naar schatting 110.000 euro per week. Een transfer of een huur lijkt dus een dure zaak te worden. Leeds promoveerde deze zomer naar de Premier League en heeft Marcelo Bielsa als manager. De Argentijn was trainer van Batshuayi bij Marseille, waar hij 33 keer scoorde in twee seizoenen, zijn laatste echt succesvolle periode als voetballer.