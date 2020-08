Nieuw-Zeelandse verkiezingen uitgesteld

In Nieuw-Zeeland worden de verkiezingen met vier weken uitgesteld. Dat heeft premier Jacinda Ardern aangekondigd. De verkiezingen zouden plaatsvinden op 19 september, maar worden vanwege de nieuwe opmars van het coronavirus uitgesteld tot 17 oktober

De oppositie had aangedrongen op een uitstel, omdat campagne voeren in de huidige omstandigheden niet mogelijk is. Ardern gaf tijdens een persconferentie aan dat zij zelf, in overleg met de politieke partijen, de beslissing heeft genomen om de verkiezing uit te stellen.

“De datum met vier weken opschuiven geeft alle partijen een eerlijke kans om campagne te voeren en zorgt voor duidelijkheid bij de Nieuw-Zeelanders”, aldus Ardern. Ze zei dat de verkiezing niet nog eens uitgesteld zal worden.

De premier gaf nog aan dat ze er absoluut vertrouwen in heeft dat de verkiezingen “eerlijk en veilig” zullen verlopen. Ardern is kandidaat om zichzelf op te volgen. De sociaaldemocrate is premier sinds 2017. Op de verkiezingsdag vinden ook referenda plaats rond de legalisering van euthanasie en van cannabis.

Na ruim 100 dagen weer corona

Nieuw-Zeeland had meer dan 100 dagen geen enkel coronageval gemeld, maar dinsdag werd een nieuwe cluster ontdekt in Auckland. In de grootste stad van het land geldt sinds woensdag opnieuw een lockdown, die al zeker twee weken duurt. Er wordt ook massaal getest.

Zondag meldde het land 69 actieve coronagevallen, van wie er 49 gelinkt worden aan de uitbraak in Auckand, meldt de Britse krant The Guardian. De andere besmettingen werden aan de grens ontdekt.

