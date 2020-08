Dode en twee zwaargewonden bij ongeval met luchtballon in Duitsland

In de buurt van Koblenz, in het westen van Duitsland, is zondag één persoon omgekomen en zijn twee anderen zwaargewond geraakt toen een luchtballon neerstortte. Dat meldt de politie.

De ballon was in een windvlaag terechtgekomen. Vier van de zeven inzittenden werden uit de luchtballon gegooid toen die verschillende keren op de grond neerkwam. Uiteindelijk kwam de ballon terecht in een boom, waar de overige drie personen werden aangetroffen.

De piloot overleefde het ongeval niet. Twee passagiers raakten zwaargewond, maar zijn niet in kritieke toestand. Meer dan 100 mensen namen deel aan de reddingsactie.