Felle onweersbuien zetten Vlaanderen blank, natste dag van 2020

Het KMI verwachtte zondagmiddag en -avond “zeer actieve onweersbuien” die gepaard kunnen gaan met overvloedige regen, hagel en windstoten. En dat was het ook. De korte maar felle onweersbuien zorgden voor heel wat ondergelopen straten en kelders. De brandweer van Antwerpen kreeg meer dan 250 noodoproepen te verweken.

Noodweer Benelux signaleerde rond 15.45 uur “een zeer zware onweerslijn boven West-Vlaanderen”, vooral in de zone Lichtervelde tot Wingene. Verschillende onweerscellen zorgden er voor veel regen op korte tijd. Lokaal gaan de cellen ook gepaard met grote hagelstenen. Dat is onder meer het geval in Hooglede, waar de hagelstenen toch zo’n 2-3 cm groot leken te zijn. Over heel de kustlijn kreeg de brandweer te maken met ondergelopen straten.

Rond 17 uur gingen ook de hemelsluizen boven Antwerpen open. De eerste vlaag was nog mild ter vergelijking met de tweede. Er was veel wind en ook kleine hagelbollen maar vooral de regen was fel. Het maakte van 16 augustus onmiddellijk de natste dag van het jaar in de regio. De brandweer kreeg er meer dan 250 noodoproepen te verwerken. Verschillende straten en tunnels stonden blank. In de Provinciestraat stortte dan weer het dak van een huis in, een bewoner raakte bedolven onder het puin maar werd snel bevrijd en komt er met enkele verwondingen van af. De straat werd door de politie wel een tijdlang afgesloten.

Ook de match tussen Beerschot en Zulte Waregem, die gespeeld werd in Antwerpen, moest even stil gelegd worden.

Een gordijn van regen (ook wel virga genoemd) kan de zichten op de baan zeer sterk verlagen en voor watergladheid zorgen. Het is uiteraard oppassen tijdens dit sort taferelen.

Het onweer trok verder naar de Antwerpse Kempen en het Hageland waar er ook veel straten blank kwamen te staan.

Voor verschillende provincies bleef het ook vannacht code oranje. Maar België ontsnapte uiteindelijk toch aan buien. Het onweer trok verder naar Nederland.

De zware regenval van de voorbije dagen veroorzaakte naast wateroverlast ook een aanzienlijke vissterfte in de Schelde en de Dender. Het regenwater brengt heel wat organisch materiaal naar de waterlopen en de waterzuiveringsstations konden de toevloed niet slikken. De brandweer werd ingeschakeld om de waterlopen te beluchten.

Na de code oranje van gisteren krijgen we in Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant opnieuw code geel voor hitte. De maxima schommelen van 21 à 23 graden in de kuststreek en de Ardennen tot 24 à 26 graden elders, zegt het KMI. Maandagavond kunnen er nog enkele buien vallen. In de nacht wordt het meestal droog met plaatselijk vorming van lage wolken en eventueel ook wat nevel of een mistbank. De minima schommelen tussen 11 graden in sommige Ardense valleien en 16 graden in Vlaanderen.

