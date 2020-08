Lien (33) breekt wereldrecord burpees met fenomenale prestatie: “En nu ben ik een beetje moe”

Bij fitnessoefening burpee ga je plat op je borst en spring je met twee voeten recht terug omhoog. Enorm zwaar voor gewone stervelingen, maar atlete en coach bij Omnimove in Geel Lien Van Hemelen brak zondag zo maar eventjes het wereldrecord burpees doen in een uur tijd: maar liefst 926 schreef ze er onder luide aanmoedigingen op haar naam. Tot de laatste seconden was het nagelbijten. “En nu ben ik een beetje moe”, aldus Lien na haar topprestatie.

Het is zondagmiddag, de temperaturen flirten met de 30 graden, maar in de crossfitzaal van Omnimove in Geel hangt een allesbehalve rustige, zomerse sfeer. Er hangt zelfs spanning in de lucht, en nog geen ...