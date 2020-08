Herentals / Kasterlee / Grobbendonk / Retie -

Duizenden vissen legden afgelopen weekend tussen Kasterlee en Lichtaart het loodje in de Kleine Nete. Hevige onweersbuien zorgden ervoor dat een overstort van rioolwater in Kasterlee rechtstreeks in Vlaanderens zuiverste rivier liep.