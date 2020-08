Jadon Sancho pakt uit met meesterlijke dribbelbeweging in monsterzege van Borussia Dortmund

Borussia Dortmund is in volle voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat in Duitsland op 19 september van start gaat. De geel-zwarten waren vorige week al met 0-6 te sterk voor Altach en dit weekend ging een tweede Oostenrijkse club voor de bijl. BVB won namelijk met 11-2 (!) van Austria Wien. Axel Witsel en Thomas Meunier startten in de basis, Thorgan Hazard viel in en scoorde op strafschop. Ook Jadon Sancho scoorde, maar pakte toch vooral uit met een fantastisch hoogstandje.