Legoblokje is twee jaar vermist, tot het plots uit de zoon des huizes ‘valt’

In 2018 ‘verloor’ Sameer Anwar een legoblokje. Sameer, toen vijf jaar, had het blokje in zijn neus geduwd. Hij verwittigde zijn ouders maar het blokje leek onvindbaar. Tot deze week toen het blokje alsnog zijn weg vond uit de neus

Sameer Anwar is vijf jaar wanneer hij thuis in Dunedin, Nieuw-Zeeland met legoblokken speelt. De jongen die al geregeld dingen in zijn neus wist te verstoppen, slaagt er ook in 2018 in om een blokje lego te doen verdwijnen. Hij verwittigt zijn ouders die hem naar de spoed brengen. Een dokter kijkt in de neus van Sameer maar kan geen legoblokje vinden. De dokter twijfelt aan het verhaal van Sameer en ook zijn ouders laten het incident voor wat het is omdat de jongen geen pijn of andere ongemakken heeft. De dokter is er alleszins van overtuigd dat als het blokje er zou zitten, dat het zijn weg wel zou vinden via het spijsverteringsysteem.

Nu twee jaar later gebeurt er ten huize Anwar iets opmerkelijk. Wanneer Sameer eens stevig snift aan de roze cupcakes die zijn moeder maakte, begint zijn neus plots pijn te doen. Zijn moeder schiet hem te hulp en laat de jongen eens stevig snuiten. Geen cupcake kruimels, wel een klein zwart lego-stukje komt tevoorschijn.

Het is niet uitzonderlijk dat kinderen dingen en zelfs specifiek Lego in hun neus duwen maar dat een blokje twee jaar lang zo vermist kan zijn, is dat wel.