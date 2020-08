Circus van Democraten is begonnen: als dikke vriendjes “VS verenigen”, terwijl Trump alles probeert te verpesten

De Democraten hijsen deze week op hun Conventie – volledig online – officieel Joe Biden op het schild. Het goede nieuws is dat ze deze keer allemaal dikke vrienden zijn, het slechte dat zo’n virtueel feest confetti en ballonnen mist. En ondertussen gaat Trump tegen alle gebruiken in en probeert hij het feestje te verstoren.

Michelle Obama is de meest bewonderde vrouw in de VS volgens een Gallup-peiling, en het dak zou eraf gegaan zijn als ze vanavond de Democratische Conventie had toegesproken in een volle sporttempel in ...