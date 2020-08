Moeder blijft aangehouden voor dood 2-jarige zoon, jongetje was mogelijk ook ondervoed en gedehydrateerd

/ Mechelen - Het parket Antwerpen bevestigt dat de onderzoeksrechter in Mechelen afgelopen donderdag een 22-jarige moeder heeft aangehouden voor haar aandeel in de dood van haar 2-jarige zoon. Zij werd in verdenking gesteld en onder aanhoudingsmandaat geplaatst wegens onopzettelijke doding.

Het onderzoek werd vorige week dinsdag door het parket Antwerpen, afdeling Mechelen, opgestart naar aanleiding van het overlijden van een jongetje van 2 jaar. Het kind is thuis in Mechelen overleden. Ingevolge de zeer problematische omstandigheden waarin het overlijden van het jongetje moest vastgesteld worden, werd onmiddellijk een onderzoeksrechter gevorderd om het onderzoek naar het overlijden verder te zetten. In de loop van het gerechtelijk onderzoek kwamen er onder meer uit de bevindingen van de wetsgeneesheer aanwijzingen naar voor dat er sprake zou van een overlijden omwille van ondervoeding, mogelijk in combinatie met uitdroging door gedurende lange tijd niet te hebben kunnen drinken, dat meldt het parket van Antwerpen.

Na uitgebreid verhoor besliste de onderzoeksrechter om de 22-jarige vrouw onder aanhoudingsmandaat te plaatsen wegens onopzettelijke doding. Inmiddels werd door het parket Antwerpen gevorderd om het onderzoek uit te breiden naar het onthouden van voedsel en verzorging aan een minderjarige met de dood tot gevolg.

De vrouw ontkent de feiten. Het onderzoek wordt evenwel verder gevoerd. Zij zal morgen voor de raadkamer in Mechelen verschijnen, die zal beslissen over haar verdere aanhouding.

