Hij wilde er ooit zelf intreden, maar nu schrijft Frank (62) het verhaal neer van de 191 Affligemse monniken: “Het is mijn tweede thuis geworden”

Affligem / Vinderhoute / Lievegem -

De afgelopen 150 jaar leefden 191 monniken in de abdij van Affligem. Auteur Frank Teirlinck, die een goede band heeft met de abdij, maakte van elke monnik een levensschets in zijn nieuwste boek ‘150 jaar monniken in Affligem’, dat vanaf dit najaar verkrijgbaar is.