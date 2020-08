De Wever en Magnette aangekomen op Koninklijk Paleis

De koninklijke opdrachthouders Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) zijn maandag omstreeks 11 uur aangekomen bij koning Filip op het Koninklijk Paleis in Brussel. De preformateurs brengen voor de derde keer verslag uit bij de koning, maar ditmaal wordt verwacht dat ze de handdoek in de ring zullen gooien en de koning zullen voorstellen om het stokje door te geven aan de liberalen en de groenen.

Vorige week donderdag zorgden liberalen en groenen voor een verrassing door samen te communiceren over de preformatie. Open Vld, MR, Groen en Ecolo vroegen de voorzitters van N-VA en PS om duidelijkheid te verschaffen over de coalitie die ze verkiezen. De Wever en Magnette hadden al hun ‘bubbel van vijf’ (met N-VA, PS, sp.a, CD&V en cdH) maar zochten nog een zesde partij om aan een meerderheid te geraken.

De liberalen en de groenen toonden zich bezorgd over de inhoud die De Wever en Magnette hen voorlegden, maar weigerden zich ook tegen elkaar te laten uitspelen. Dat zowel Open Vld en MR, als Groen en Ecolo zich aan elkaar vastklikten, maakte het er voor de preformateurs alleen maar moeilijker op. Na een korte, moeilijke vergadering met de liberalen kwam vrijdagmiddag dan het nieuws dat De Wever en Magnette hun opdracht terug willen geven aan de koning.

Het is nu koffiedik kijken hoe de formatie verder zal verlopen en of de koning het ontslag van de preformateurs meteen zal aanvaarden of eerder in beraad houden met het oog op verdere consultaties