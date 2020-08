Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie?

Op de persconferentie van het crisiscentrum werd er stilgestaan bij het verschil tussen quarantaine en isolatie. Sciensano blijkt veel vragen te krijgen over de twee termen, zegt Steven Van Gucht.

Bij quarantaine is er enkel een vermoeden dat je drager bent van het virus. Wanneer u bijvoorbeeld op reis bent geweest naar een risicogebied. Het virus is mogelijk aan het incuberen maar we zijn er nog niet zeker van. Mensen in quarantaine vertonen ook geen symptomen. Deze periode duurt maximaal 14 dagen voor de ziekte effectief uitbreekt. Wanneer iemand in quarantaine twee negatieve covid-19-testen aflegt, kan de quarantaine vroegtijdig stopgezet worden. Voor mensen in quarantaine geldt: geen school, niet naar kantoor en boodschappen aan huis laten leveren.

Isolatie geldt enkel voor mensen die wél ziek zijn en symptomen hebben. Mensen moeten zich dan gemiddeld 7 dagen geïsoleerd thuis blijven. Bij ernstige symptomen kan dit langer zijn. Wie zich ziek voelt moet wegblijven van anderen. “Als u een positieve test heeft afgelegd: ga dan naar huis maar niet met het openbaar vervoer”, zegt Van Gucht.

bekijk ook

Aantal besmettingen daalt voor het eerst sinds de tweede golf