Tijd dringt: Koning houdt ontslag preformateurs in beraad

Preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) hebben hun ontslag aangeboden bij koning Filip. Die houdt het ontslag in beraad. De komende uren en dagen organiseert hij opnieuw een consultatieronde met de partijvoorzitters. De ontmoeting met Magnette, De Wever en de koning maandagvoormiddag duurde amper een halfuur.

De formatiepoging van De Wever en Magnette liep vrijdag helemaal vast. De twee zochten naast N-VA, PS, SP.A, CDH en CD&V nog een zesde partij om tot de regering toe te treden, bij voorkeur Open VLD. Maar de Vlaamse liberalen zien het niet zitten in een regering zonder MR te stappen, en vonden dat de nota inhoudelijk te ver afwijkt van hun visie.

In zijn ontmoetingen met de voorzitters van de groenen, de liberalen, christendemocraten, socialisten en N-VA zal de koning in de eerste plaats nagaan welke scenario’s nog mogelijk zijn en wie hij de opdracht kan geven om de gesprekken te voeren. Paars-geel heeft altijd de voorkeur van het paleis genoten, en strikt genomen heeft Filip I het ontslag van Magnette en De Wever niet aanvaard. Maar aangezien de voorzitters van PS en N-VA er vorige week zelf vroegtijdig de brui aan gaven, is er weinig kans dat er meteen wordt voortgewerkt op die piste.

Automatisch komt dan weer een Vivaldi-coalitie in beeld. Zo’n verzameling van groenen, christendemocraten, liberalen en socialisten beschikt in de Kamer over een meerderheid van 93 zetels (88 zonder CDH), maar heeft geen meerderheid aan Nederlandstalige kant. CD&V heeft altijd gezegd niet te willen regeren zonder N-VA. Het is niet duidelijk of de christendemocraten daar ondertussen anders over denken. Strikt genomen zijn ze ook niet nodig voor een meerderheid, maar dan blijft er aan Nederlandstalige kant wel een heel kleine minderheid over.

De tijd begint stilaan wel te dringen. Premier Wilmès moet op 17 september weer de steun voor haar minderheidskabinet vragen, en het is uitgesloten dat ze weer een meerderheid achter zich krijgt. Als er tegen dan nog niet genoeg duidelijkheid is over een nieuwe coalitie, gaan stemmen op om nieuwe verkiezingen te houden.

LEES OOK. Waarom het zelfs met een historisch akkoord nog niet lukt om een regering te vormen. Hoe moet het nu verder?