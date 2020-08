Nederlandse douane onderschept tussen ananassen 1 ton cocaïne met een straatwaarde van 75 miljoen euro

De Nederlandse douane heeft in de haven van Rotterdam in de nacht van zondag op maandag een partij van 1.000 kilo cocaïne onderschept, die verstopt zat tussen een lading ananassen. De verdovende middelen zaten in een container die zaterdag 15 augustus vanuit Costa Rica met een zeeschip uit Antwerpen aankwam. De hoeveelheid coke heeft een straatwaarde van 75 miljoen euro. Dat maakte het arrondissementsparket van Rotterdam maandag bekend.

De container was bestemd voor een bedrijf in Barendrecht. Volgens het Nederlandse openbaar ministerie heeft het bedrijf vermoedelijk niets met de smokkel te maken. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Het is voor de Nederlandse douane voor de tweede dag op rij een grote drugsvangst, want zondagochtend dook tijdens een controle in de Rotterdamse haven 1.100 kilo coke op. De drugs zaten verstopt in een container uit Ecuador die met bananen geladen was. De container was zaterdag ook met een zeeschip uit Antwerpen gearriveerd.