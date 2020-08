De Wit-Russische president Aleksander Loekasjenko wil niet weten van nieuwe verkiezingen. Dat zei hij maandag bij een werkbezoek aan een fabriek. Wel zou hij bereid zijn de macht te delen als betogers naar huis gaan

Loekajsenko bracht maandag een werkbezoek aan een fabriek waar vrachtwagens worden gefabriceerd en wees daarbij de roep om nieuwe verkiezingen af. De president zei in een toespraak dat “niemand moet verwachten dat hij gedwongen zal worden tot iets”, aldus het staataagentschap Belta.

Loekasjenko is naar eigen zeggen bereid de macht te delen, maar niet onder druk. Hij wil dat de protesten ophouden en dan kan er rustig aan hervormingen en het delen van de macht worden gewerkt.

Loekasjenko, ook wel bekend als de laatste dictator van Europa, won de stembusgang volgens de nationale kiescommissie met meer dan 80 procent van de stemmen. De verkiezingen zouden gepaard zijn gegaan met grootschalige fraude en sinds de stembusgang kwamen al meer dan honderdduizenden mensen op straat om zijn vertrek te eisen.

De oppositie riep bij het begin van de werkweek op dat de werknemers van staatsbedrijven over heel Wit-Rusland het werk zouden neerleggen. De staatsbedrijven in Wit-Rusland gelden als essentieel voor het functioneren van de staat. Maandagmorgen begonnen de eerste stakingen. Experts gaan ervan uit dat Loekasjenko via dergelijke stakingen het snelst naar de uitgang kan gedwongen worden.

Aan verscheidene fabrieken, onder meer aan de fabriek in Minsk waar Loekasjenko maandag een werkbezoek bracht, werd maandagochtend gedemonstreerd, en ook aan het gebouw van de Wit-Russische staatstelevisie.

Maandagavond willen de werknemers van de staatsbedrijven in de hoofdstad Minsk een nieuwe manifestatie houden. Aansluitend is een “zitstaking” gepland, die vanaf nu elke dag zou gehouden worden. Ook in andere Wit-Russische steden staan maandagavond nieuwe protesten op het programma.