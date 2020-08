Vincent Kompany is ingeschreven voor Pro Licence-trainerscursus en mag coachen

Vincent Kompany (34) wordt de volgende vier jaar de nieuwe coach van Anderlecht. Iedereen vraagt zich af of dit niet opnieuw problemen zal opleveren met de licentiecommissie. Kompany beschikt immers niet over het vereiste Pro Licence-trainersdiploma. Neen dus.

Sinds vorige week is Kompany ingeschreven voor de Pro Licence-cursus in België, die in januari begint. De beslissing dat hij zou stoppen als speler werd toen dus al genomen. De inschrijving volstaat om te mogen coachen vanuit de dug-out op voorwaarde dat minstens één van de assistenten over het goeie diploma beschikt. Bij Anderlecht zijn zowel T2 Jonas De Roeck als T3 Nicolas Frutos in orde met die regelgeving.

De Belgische voetbalbond kreeg vorige week trouwens van de Engelse Voetbalbond het schriftelijke bewijs dat Vincent Kompany over Het Kanaal als zijn trainerstraject tot UEFA A heeft afgelegd. De Engelsen gaven ook permissie om zich als coach te vervolmaken in België.

Concreet betekent dit dat Kompany vanaf januari naar de les zal moeten. Dat valt echter perfect te combineren met zijn functie als coach. Op twee maanden tijd zijn er drie bijeenkomsten van maandagochtend tot dinsdagmiddag. Dat zijn relatief rustige momenten. Toch als Anderlecht niet speelt op maandagavond. Kompany zal ook een buitenlandse stage moeten doen, maar dat gebeurt meestal tijdens een internationale break en de gewezen Rode Duivel zal wel ploegen genoeg hebben die hem graag zullen ontvangen. Man City misschien?

