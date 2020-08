Serie A-club Benevento meldt zich voor Moeskroen-aanvoerder Alessandro Ciranni

Benevento wil zich versterken met Alessandro Ciranni (24). De Italiaanse promovendus heeft zich bij Moeskroen gemeld voor de vleugelverdediger.

Het is de vraag of de Henegouwers de Limburger makkelijk zullen laten gaan. Ciranni kwam vorig jaar over van Fortuna Sittard en ontwikkelde zich goed bij Moeskroen, waar hij nu zelfs aanvoerder is. Naar verluidt moet hij 1,5 miljoen euro opbrengen.

Ciranni was eerder in beeld bij Standard om Mergim Vojvoda op te volgen. De Rouches informeerden enkele maanden geleden, maar zagen toen alleen brood in een gratis transfer. Sindsdien is er geen contact meer geweest tussen de clubs.