Biden verliest voorsprong in nieuwe poll ondanks populaire running mate

Alhoewel de keuze voor Kamala Harris grotendeels positief onthaald werd, verliest voormalig vicepresident Joe Biden een groot deel zijn voorsprong op Donald Trump. Dat blijkt uit een poll van CNN die afgenomen werd net na Harris als runningmate werd voorgesteld.

Momenteel heeft het duo Biden-Harris 53 procent van de stemmen. Huidig president Donald Trump blijft hangen op 46 procent. Toch is dat een miniem verschil omdat het gewicht van de Staten verschilt en Trump en Biden meer nek-aan-nek lopen in de Staten die wegen op de nationale resultaten. In de zogenaamde 15 ‘battleground of swing states’, is het verschil miniem met 49 procent voor Biden en 48 procent voor Trump.

Shift naar Trump

Vooral de mannen, de 35+’ers en de onafhankelijke kiezers lijken zich nu meer naar Trump te keren in vergelijking met juni.

Trump blijft wel een historische laag ‘approval rate’ (goedkeuringspercentage) hebben. Amper 42 procent van de Amerikanen vinden dat Trump een goede president is. Hij scoort hiermee beter dan Jimmy Carter (33%) en George W.H. Bush (35%), maar slechter dan Barack Obama (48%), George W. Bush (49%), Bill Clinton (53%) en Ronald Reagan (54%).

De approval rate van Kamala Harris ligt dan weer hoog ten opzichte van andere runningmates. 57 procent van de Amerikanen vinden ook dat ze een goede invaller zou zijn als de president komt te sterven.

De Verdeelde Staten

De economie, het coronavirus, de gezondheidszorg, het wapenbeleid en rassenverhoudingen zijn thema’s die door minstens 40 procent van de kiezers als extreem belangrijk worden beschouwd. Maar er zijn grote verschillen tussen de kiezers van Biden en Trump als het aankomt op het belang van deze kwesties.

Zeventig procent van de Biden-kiezers zegt dat het coronavirus van cruciaal belang is, tegenover 24 procent van de Trump-stemmers. Bij de aanhangers van Trump vindt 57 procent de economie erg belangrijk, terwijl slechts 37 procent van de Biden-kiezers het daarmee eens is. De meerderheid van de Biden-aanhangers (telkens 57 procent) noemt gezondheidszorg en rassenrelaties buitengewoon belangrijk, terwijl slechts ongeveer 1 op de 5 Trump-kiezers het daarmee eens is.

